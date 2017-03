GameStop: il lancio di Nintendo Switch è stato il migliore degli ultimi anni

ha registrato il lancio di maggiore successo degli ultimi anni nella storia di: a dichiararlo è Eric Bright, Senior Director of Merchandising del noto rivenditore di videogiochi.

"I negozi sparsi per il paese erano pieni di clienti che non vedevano l'ora di acquistare il nuovo Nintendo Switch. Non abbiamo mai assistito a file così numerose già nelle prime ore della giornata. Per GameStop è stato uno dei lanci più potenti e di maggiore successo nella storia delle console, come non vi vedeva da molti anni.", afferma Eric Bright. La notizia non ci sorprende più di tanto, considerando che Nintendo Switch ha registrato il sold-out al lancio negli Stati Uniti. Cosa ne pensate di questo traguardo?

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.