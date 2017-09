GameStop a Milan Games Week 2017: offerte su giochi, console e accessori

è Retail Partner di: il noto rivenditore è presente in fiera con uno stand e propone offerte speciali esclusive solamente per questo fine settimana. I visitatori di MGW potranno dunque approfittare degli sconti di GameStop su giochi, console e accessori.

In particolar modo segnaliamo l'offerta su Destiny 2 (39.99 euro anzichè 69.99 euro), Mass Effect Andromeda (20.98 euro) e Injustice 2 (30.98 euro), nonchè sul Nacon Revolution Pro Controller (69,99 euro). I presenti in fiera inoltre potranno prenotare i giochi di prossima uscita lasciando una caparra di un euro. Le offerte indicate di seguito sono valide esclusivamente allo stand GameStop a Milan Games Week 2017.

Console

Xbox One S 1TB - 199,98 euro

Preordini

Assassin's Creed Origins - 49,98 euro

Call of Duty WWII - 49,98 euro

Pokemon Ultrasole e Ultraluna - 45,98 euro

South Park Scontri Di-Retti - 49,98 euro

God of War - 49,98 euro

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra - 39,98 euro

LEGO Marvel Super Heroes 2 - 39,98 euro

Star Wars Battlefront II - 49,98 euro

Super Mario Odyssey - 60,98 euro

The Elder Scrolls V Skyrim Switch - 70,98 euro

The Evil Within 2 - 49,98 euro

Wolfenstein II The New Colossus - 49,98 euro

Xenoblade Chronicles 2 - 60,98 euro

Dragon Ball FighterZ - 49,98 euro

Far Cry 5 - 49,98 euro

Fire Emblem Warriors - 60,98 euro

Mario & Luigi Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser - 40,98 euro

Need for Speed Payback - 49,98 euro

Giochi disponibili in fiera

Destiny 2 - 39,98 euro

Mario + Rabbids Kingdom Battle - 49,98 euro

Assassin's Creed The Ezio Collection - 19,98 euro

Uncharted L'eredità Perduta - 24,98 euro

Coss ne pensate di queste offerte?