Non è un segreto chesia molto ricercata dai consumatori, e a detta di Eric Bright, marketing manager di, la richiesta per la nuova console ibrida della Grande N è equivalente, se non superiore, a quella di cui godette Wii qualche anno fa.

"Finiamo costantemente la nostra scorta settimanale. Ciò accadde in passato con Wii, riscuoteva molto successo ed era difficile da trovare. Non posso parlare delle vendite, ma per quanto riguarda la domanda, possiamo dire che è simile a Wii o superiore", una dichiarazione che conferma il successo di Switch, che, ricordiamo, solamente in Giappone è già riuscita a piazzare più di 1.5 milioni di unità.