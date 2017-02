GameStop: polemiche sulle direttive interne per la vendita di giochi nuovi

Secondo quanto riportato da Kotaku , il nuovo programma interno di(conosciuto come) porterebbe gli impiegati della catena a mentire ai clienti riguardo la disponibilità di giochi e hardware nuovi, così da non perdere troppo denaro dalla vendita di questi ultimi e favorire l'acquisto di prodotti usati.

Le nuove direttive interne prevedono bonus per ogni negozio in base a vari fattori come il numero di preordini, la sottoscrizione delle tessere fedeltà, la vendita di giochi usati e il trade-in dei giochi. Le quote extra variano in base al numero di transazioni totali dei singoli negozi e al valore complessivo dei giochi ritirati. Sembra che la catena si aspetti almeno incassi pari al 30% dal mercato dell'usato: se un negozio vendesse ipoteticamente 1.000 dollari di merce, almeno 300 di questi dovrebbero provenire dall'usato.

In altre parole, i dipendenti sarebbero fortemente incentivati a vendere giochi usati a discapito di titoli nuovi per mantenere le quote richieste ed evitare punizioni o addirittura il licenziamento. Alcune testimonianze anonime sono state riportate da Kotaku:

"Stiamo dicendo ai clienti che non abbiamo console nuove, così da non perdere 300/400 dollari alla volta sui numeri generati dal mercato dell'usato. Capita di mentire ai clienti riguardo la disponibilità di giochi nuovi in magazzino e sui titoli in saldo. In questo momento una copia una copia di Watch Dogs 2 costa 29.99 dollari nuova e 54.99 dollari usata, quando spieghiamo che non abbiamo più copie nuove i clienti non comprano, ma almeno non perdiamo denaro..."

L'uscita di titoli di grandi richiamo attira solitamente tanti consumatori interessati ai giochi nuovi e questo spingerebbe i commessi a cercare aumentare il numero di copie usate vendute, così da mantenere alta la percentuale di incassi del negozio. Kotaku ha contatto GameStop per ulteriori chiarimenti, la società si è limitata a dichiarare (senza entrare nel merito specifico delle accuse) che l'obiettivo dell'azienda è quello di tutelare i consumatori. Vi invitiamo in ogni caso a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, in attesa che la situazione venga definitivamente chiarita.