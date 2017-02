GameStop: la richiesta di Switch è altissima, buoni numeri per i preordini

Manca davvero poco ormai al lancio die sembra che la consolepossa partire con il piede giusto per quanto riguarda le vendite, almeno secondo le parole di Eric Bright, Senior Director Merchandising di

Ai microfoni di Alistdaily, Bright si è espresso in questi termini: "Stiamo ricevendo davvero una fortissima domanda per Nintendo Switch. Stiamo cercando di esaudire tutte le richieste dei nostri clienti ma potrebbe servire tempo per riuscire a soddisfare tutti i preordini."

Nintendo dal canto suo ha aumentato la produzione della console proprio grazie al successo dei preordini, al lancio dovrebbero esserci abbastanza scorte per soddisfare la richiesta in Europa, Nord America e Giappone. Nintendo Switch uscirà il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.