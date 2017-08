GameStop soddisfatta dai pre-order di Xbox One X, Xbox One al di sotto di PS4

Durante l'ultima conferenza finanziaria di, i dirigenti della compagnia Paul Raines, Tony Bartel e Robert Lloy hanno parlato delle performance di. Promettenti i pre-order di, ma gli ultimi risultati di Xbox One rimangono al di sotto di quelli registrati da PS4.

Bartel ha dichiarato che i pre-order di Xbox One X stanno andando bene (ricordiamo che la Project Scorpio Edition è andata in sold-out in meno di un giorno), con GameStop che è rimasta compiaciuta dalla reazione iniziale dei giocatori.

Per quanto riguarda il modello base della console Microsoft, invece, i numeri di Xbox One Standard sono rimasti al di sotto di PS4, ma questo divario è dovuto anche al fatto che molti giocatori stanno spostando le loro attenzioni dal modello standard alla nuova Xbox One X.

Voi avete in programma di acquistare una delle due console nel corso dei prossimi mesi?