GameStop sta investigando su un possibile furto di dati da parte di hacker

Secondo quanto riportato dal sito krebsonsecurity.com, GameStop sarebbe stata vittima di un attacco hacker che avrebbe compromesso gli account degli utenti ed esposto dati sensibili come quelli delle carte di credito. Il retailer ha l'investigazione sull'accaduto.

"Recentemente GameStop ha ricevuto una comunicazione da un'agenzia esterna sul possibile furto di dati relativi alle carte di credito dei propri clienti, che sarebbero ora in vendita su un sito internet", ha dichiarato un portavoce della compagnia a krebsonsecurity. "Lo stesso giorno è stata assunta un'agenzia leader nel settore della sicurezza informatica per investigare su quanto accaduto. GameStop è sempre attenta a queste segnalazioni ed è impegnata ad attuare misure di sicurezza per debellare le minacce".

Sebbene GameStop abbia confermato di essere al lavoro per verificare l'eventuale furto di dati, al momento non è certo se il fatto sia realmente accaduto. Continueremo ad aggiornarvi sulla vicenda non appena saranno rese disponibili ulteriori informazioni.