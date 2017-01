GameStop svela l'esistenza di un headset per Switch prodotto da PDP

Come riportato da GoNintendo , l'ultimo volantino di GameStop USA svela l'esistenza di un headset per, prodotto da, società specializzata nella produzione di accessori per console.

PDP Afterglow LVL 3 Gaming Stereo Headset costerà 39.99 dollari e offrirà il pieno supporto per la voice chat, anche se non è chiaro in che modo, dal momento che fino ad ora Nintendo ha sempre parlato solamente del supporto per la chat vocale tramite l'app per smartphone. L'accessorio in questione sembra disporre di licenza ufficiale Nintendo, restiamo dunque in attesa di uteriori chiarimenti riguardo il funzionamento della chat vocale con headset esterni.