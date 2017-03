GameStop USA lancia un bundle Switch da 600 dollari

ha inserito in listino il "", un pacchetto che include la console Nintendo con vari giochi ed accessori, al prezzo di 599,99 dollari. Per il momento, questo bundle (non ufficiale) sarà disponibile solamente negli USA e presso alcuni punti vendita selezionati, con disponibilità prevista per il 16 aprile.

Nintendo Switch Starter Bundle include una console Switch con Joy-Con grigi, una copia di The Legend of Zelda Breath of the Wild con Expansion Pass e la guida strategica ufficiale, Snipperclips, Just Dance 2017, Joy-Con Charging Dock, Hybrid Cover, adattatore AC e una scheda MicroSD Sandisk Ultra da 64 GB. Il prezzo della ricca confezione è pari a 599 dollari, cosa ne pensate di questo bundle?