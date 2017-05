GameStop USA: molti clienti hanno acquistato più copie di Zelda per Switch

Per GameStop USA si tratta di una nota positiva, l'interesse dei consumatori nei confronti di Switch è stato davvero notevole nel periodo di lancio, nonostante questo la compagnia ha annunciato un calo pari all'8,2% per quanto riguarda le vendite software nel primo trimestre dell'anno rispetto a dodici mesi fa.

A Marzo, il nuovo episodio di The Legend of Zelda per Switch ha venduto 925.000 copie retail a fronte di 906.000 console. Il risultato è dovuto alla presenza della Collector's Edition , con molti giocatori che hanno acquistato sia l'edizione standard che la versione a tiratura limitata, garantendo così al gioco vendite persino più elevate della stessa console.

Altri contenuti per The Legend of Zelda: Breath of the Wild