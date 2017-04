GameStop USA: le nuove scorte di Switch finiscono nell'arco di pochissime ore

Eric Bright disi è detto estremamente soddisfatto delle performance commerciali di. La nuova console è molto richiesto presso i negozi della catena e le nuove scorte si esauriscono generalmente nell'arco di pochissime ore.

"Switch ha superato le nostre più rosee aspettative. Sapevamo che sarebbe stato un prodotto molto richiesto ma le nuove scorte si volatilizzano nel giro di pochissime ore. Ore, non giorni... la domanda è talmente alta che i giocatori devono fare a gara per riuscire a comprare la console nei nostri store. Il trend dovrebbe continuare ancora a lungo e faremo di tutto per assicurarci continuamente nuove scorte."

Dal lancio, Nintendo ha distribuito 2.74 milioni di Switch in tutto il mondo, indubbiamente una partenza positiva per la nuova console della casa di Kyoto.