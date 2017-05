Come sappiamo,non uscirà durante l'autunno 2017 bensì arriverà solamente nel corso della primavera del prossimo anno, come annunciato daa inizio settimana. Pernon si tratta necessariamente di un male, come rivelato dagli amministratori della compagnia durante l'ultimo meeting con gli azionisti.

Secondo i responsabili della nota catena, il rinvio di Red Dead Redemption 2 favorirà probabilmente il successo commerciale di titoli come Destiny 2 e Call of Duty WWII durante la stagione natalizia, mentre il gioco Rockstar si garatirà in ogni caso vendite elevate indipendentemente dal periodo di uscita.

Anche il CEO di Take-Two ha parlato del rinvio di Red Dead Redemption 2 come di una scelta saggia per l'industria. Voi cosa ne pensate?