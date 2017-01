Gamestop USA: le vendite natalizie sono state deludenti

Tramite un comunicato ufficiale,ha fatto un piccolo resoconto delle vendite natalizie appena passate. Dati alla mano, il retailer videoludico ammette di essere rimasto deluso dai numeri registrati e che alcuni brand sui quali puntava fortemente, hanno purtroppo tradito le aspettative.

Per quanto la catena abbia fruttato 2.5 miliardi di dollari dalle vendite effettuate nel periodo festivo, c'è stato un calo del 16,4% degli introiti ottenuti lo scorso anno in questo periodo. Gamestop menziona Titanfall 2 e Call of Duty: Infinite Warfare fra le vendite più "deboli", in relazione alle previsioni. "Siamo tutto sommato delusi dai risultati, ma guardando la situazione da un punto di vista più ampio, abbiamo assistito anche ad una continua crescita del nostro mercato digitale, che ci aspettiamo possa arrivare a rappresentare per noi il 40% degli incassi totali nel 2016 (anno fiscale)", recita il comunicato ufficiale.