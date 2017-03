Parlando ai microfoni di GameRant, Eric Bright (Senior Director Merchandising) diha definito "" le vendite di Switch, dei giochi e degli accessori per la nuova console, riferendosi ai volumi di vendita dei negozi americani della catena.

Stando alle parole di Bright, Switch avrebbe riscosso un successo persino superiore a quello di Wii nel 2006: non solo la console sta andando molto bene a livello commerciale ma anche gli accessori (come Joy-Con, pellicole e custodie) stanno registrando un buon andamento sul mercato.

Buon successo anche per i giochi, con The Legend of Zelda Breath of the Wild saldamente in cima alla lista dei titoli per Switch più venduti, seguito da 1-2-Switch e Super Bomberman R.