GameStop USA vuole lanciare il suo Season Pass?

Un utente dei NeoGAF segnala di aver ricevuto l'invito a partirecipare a un sondaggio dinel quale si parla di un "" che potrebbe essere lanciato la prossima estate.

Ecco il testo nel dettaglio: "Per 99.99 dollari, sarà possibile portare a casa qualsiasi gioco usato per le piattaforme che preferisci. Puoi giocare quanto vuoi e senza alcun limite di tempo con il gioco che hai scelto oppure riportarlo in negozio durante il periodo di validità del Gaming Pass e sostituirlo con un titolo diverso. Il Summer Season Pass sarà valido per tutta l'estate (da giugno ad agosto) e alla fine della stagione estiva potrai tenere il gioco in tuo possesso, non dovrai riportarlo in negozio. E' il nostro modo per ringraziarti di essere un fedele cliente di GameStop USA."

Al momento, sembra trattarsi solamente di una semplice ipotesi e non sappiamo se il Summer Gaming Pass sarà reso effettivamente disponibile oppure no. Cosa ne pensate di questa promozione?