Gamevice fa causa a Nintendo e chiede l'interruzione delle vendite di Switch

, società che produce principalmente periferiche per il gaming mobile, ha recentemente fatto causa a, accusando l'azienda di Kyoto di aver violato un brevetto nella realizzazione dei Joy-Con di Switch.

Secondo Gamevice, infatti, la struttura della nuova console ibrida della Grande N ricorderebbe da vicino quella di Wikipad, prodotto annunciato nel 2012 ma poi abbandonato qualche tempo dopo del lancio. Per questo motivo, la compagnia non solo richiede un risarcimento dei danni, ma addirittura l'interruzione delle vendite di Switch. Per il momento, Nintendo non ha commentato la vicenda, restiamo dunque in attesa di ulteriori risvolti. E voi cosa ne pensate di questa vicenda?