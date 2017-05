Dopo essere stato pubblicato a sorpresa su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita lo scorso dicembre,arriverà su Nintendo Switch il prossimo 11 maggio. Il picchiaduro disarà distribuito sull'eShop in versione digitale e potrete acquistarlo al prezzo di 6,99 euro.

Dopo il suo debutto per i cabinati arcade giapponesi nel 1999, Garou: Mark of the Wolves, facente parte della serie Fatal Fury, è stato in seguito portato su NeoGeo e Dreamcast. Nel 2005 è quindi giunto su PlayStation 2, e nel 2009 su Xbox 360. Infine, come vi abbiamo già accennato, il titolo è stato pubblicato anche su PC, PS4 e PS Vita.

Rock Howard, personaggio presente all'interno del gioco, si è recentemente aggiunto al roster dei combattenti di The King of Fighters XIV tramite un DLC.