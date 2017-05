Nella giornata di oggi,ha fatto il suo debutto sull'eShop di: il picchiaduro diè ora disponibile per l'acquisto in versione digitale al prezzo di 6,99 euro. Grazie al video che vi proponiamo in cima all'articolo, possiamo guardare i primi 14 minuti del gioco.

Dopo il suo debutto per i cabinati arcade giapponesi nel 1999, Garou: Mark of the Wolves, facente parte della serie Fatal Fury, è stato in seguito portato su NeoGeo e Dreamcast. Nel 2005 è quindi giunto su PlayStation 2, e nel 2009 su Xbox 360. Infine, il titolo è stato pubblicato su PC, PS4 e PS Vita (dopo l'annuncio a sopresa alla PlayStation Experience 2016) per poi approdare anche su Switch.