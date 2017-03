GDC 2016: Epic Games mostra un cortometraggio con VFX renderizzati in real time

Nel corso della Game Developer Conference 2017,ha mostrato un cortometraggio con elementi renderizzati in real-time grazie all', al fine di mostrare alcune delle innovazioni che queste nuove tecnologie potrebbero portare nell'industria cinematografica di Hollywood.

La sequenza, intitolata The Human Race, mostrava la nuova Chevrolet Camaro ZL1 lanciata a tutta velocità al fianco di un'altra auto controllata da un'intelligenza artificiale. Dopo la proiezione, utilizzando uno smartphone sono stati cambiati alcuni aspetti del cortometraggio mentre questo era ancora in riproduzione. Tramite semplici input, è stato possibile modificare senza soluzione di continuità il colore e addirittura la scocca dell'auto, sostituendola con un vecchio modello. The Human Race è stato sviluppato sfruttando l'engine di Epic Games, assieme al toolkit Cyclops di The Mill, azienda specializzata in VFX e post-production. Nel corso delle riprese è stato utilizzato il Blackbird, uno speciale veicolo (che potete osservare nei filmati in chiusura di news) ricoperto da speciali sensori che permettono di aggiungere in un secondo momento gli effetti visivi desiderati. A detta di Epic Games, l'impiego di questa tecnologia potrebbe essere rivoluzionario per l'industria cinematografica in quanto permetterebbe, ad esempio, di apportare modifiche molto più velocemente oppure di riutilizzare parti di una stessa sequenza in diversi progetti. Cosa ne pensate?