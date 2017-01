GDC 2017: Microsoft, Sony e Nintendo confermati tra gli espositori

Manca poco più di un mese alla, che si terrà a San Francisco dal 27 febbraio al 3 marzo. Nell'attesa, possiamo consultare la lista degli espositori, da poco pubblicata sul sito ufficiale della manifestazione.

L'elenco include nomi come Microsoft Corporation, Nintendo of America, NVIDIA, Telltale Games, Sony Interactive Entertainment America, Activision Blizzard, Epic Games, Oculus e Team17, solamente per citarne alcuni. La lista completa è disponibile a questo indirizzo, ricordiamo inoltre che sono state da poco rivelate le nomination per i Game Developers Choice Awards 2017 che si terranno il primo marzo a San Francisco.