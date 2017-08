Gearbox annuncia Project 1v1, un FPS competitivo ibridato con un card game

ha svelato l'esistenza di, un nuovo FPS competitivo per PC dal ritmo frenetico mescolato con le meccaniche di un card game. Al momento non si conoscono molti dettagli, ma lo sviluppatore ha aperto il sito ufficiale del gioco annunciando un closed technical test previsto in Nord America.

Stando alla descrizione proposta sul sito ufficiale, Project 1v1 è il nome in codice di un nuovo FPS competitivo in sviluppo per PC presso gli studi di Gearbox. Come suggerisce il titolo provvisorio, il gioco sarà incentrato sugli scontri 1v1, con la partcolare caratteristica che verranno inglobate le meccaniche strategiche dei giochi di carte collezionabili.

Il closed technical test avrà inizio questa Estate, ma purtroppo sarà limitato agli utenti residenti in Nord America. In ogni caso, sul sito ufficiale è possibile registrarsi per richiedere la partecipazione al test. Non vediamo l'ora di saperne di più.