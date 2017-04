Gearbox confronta le copertine di Call of Duty WW2 e Brothers in Arms

, CEO di, ha pubblicato un'immagine su Twitter in cui vengono messe a confronto le copertine die di, facendo notare una certa somiglianza tra le due cover.

Come potete vedere nei due tweet riportati a fondo pagina, le copertine del nuovo Call of Duty WW2 e di Brother in Arms (il capitolo uscito nel 2008) sono molto simili: in entrambe è riportato il primo piano di un soldato che impugna delle piastrine. Secondo voi si tratta di una semplice coincidenza? Con l'occasione vi ricordiamo che Call of Duty WW2 è stato annunciato ufficialmente da Activision nella giornata di ieri: sulle nostre pagine trovate le prime immagini (in bassa risoluzione) del gioco e un leak con alcuni dettagli sulla campagna e sulla modalità co-op.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.