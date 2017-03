Gearbox non esclude l'arrivo di Bulletstorm 2

Stando alle parole del PR Manager divuole tastare il terreno conper capire se i giocatori sono ancora interessati alla saga. Se il titolo dovesse avere successo verrebbe preso in considerazione lo sviluppo di

L'originale Bulletstorm è stato rilasciato nel 2011 su PC, Xbox 360 e Playstation 3, e verrà riproposto in una versione rivista e corretta con l'arrivo di Bulletstorm: Full Clip Edition su PC, Xbox One e Playstation 4 il prossimo 17 Aprile. Se questa riedizione dovesse avere un buon successo commerciale, People Can Fly sarebbe felice di sviluppare un sequel vero e proprio che possa accontentare le aspettative dei fan. Cosa vi aspettate da un ipotetico Bulletstorm 2?