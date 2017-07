Borderlands 2: un sondaggio per decretare le armi preferite dai giocatori

ha lanciato online un sondaggio chiedendo ai giocatori di specificare quali siano le loro armi preferite presenti in. Che la compagnia abbia pensato ad un'iniziativa del genere in vista del futuro arrivo di

Il sondaggio, raggiungibile a questo indirizzo, vi permette di scegliere il vostro fucile e la vostra compagnia produttrice di armi preferiti, lasciandovi inoltre a fondo pagina uno spazio dedicato ad una risposta libera.

Non abbiamo certezze al riguardo, ma pare plausibile l'ipotesi per cui Gearbox stia raccogliendo informazioni necessarie alla realizzazione del nuovo capitolo di Borderlands. Durante il mese di giugno, Borderlands 3 è comparso nel listino di un negozio inglese, lasciando presagire un possibile annuncio all'E3 2017, mai arrivato in seguito.