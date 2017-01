Gearbox torna a parlare del possibile arrivo di Borderlands 3 su Nintendo Switch

Nelle scorse settimane, sembrava che Randy Pitchford avesse chiuso le porte ad un possibile arrivo disu Nintendo Switch. Il co-fondatore diha voluto oggi chiarificare quanto detto in precedenza, lasciando aperto un piccolo spiraglio per l'arrivo del titolo sulla console di Nintendo.

"Non ricordo le mie esatte parole. Ho detto che stavamo discutendo con loro, ma al momento sono impegnati con altre priorità. Ed è giusto così, hanno bisogno di pensare al loro business. Nintendo tende ad offrire il meglio con le sue proprietà", le sue parole. Pitchford ha quindi delineato i presupposti che farebbero sì che Borderlands 3 possa arrivare in futuro su Nintendo Switch. "Penso che se si venisse a delineare uno scenario - in cui Switch gode di un'ampia utenza, e riesce a non compromettere l'esperienza di gioco che stiamo costruendo - allora noi o Take-Two e 2K potremmo decidere di farlo accadere". L'arrivo di Borderlands 3, dunque, dipenderà dal successo commerciale dell'ibrida della casa di Kyoto e dalle garanzie che il suo hardware potrà offrire a Gearbox.