Gears of War 4: tanti nuovi contenuti con l'update Rise of the Horde

hanno oggi annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per, questo il nome dell'update, sarà rilasciato in data 6 giugno e presenterà la maggior quantità di contenuti mai introdotti prima con un aggiornamento.

Come il nome suggerisce, la modalità Orda vedrà una vasta serie di novità. Le abilità, ad esempio, potranno ora evolvere fino al livello 6; 15 nuove skill saranno introdotte, tre per ciascuna delle classi selezionabili; i drop saranno più frequenti; e i livelli dei boss garantiranno una skill Orda. In arrivo anche due nuove difficoltà di gioco: Inconceviable e Ironman. La prima vi renderà più deboli e rafforzerà i nemici (più che nella modalità Insane), mentre la seconda consiste in una modalità premadeath. L'update introdurrà infine 20 nuovi achievement, uno speciale evento in modalità Versus, e due nuove mappe: Avalanche e Rust Lung.

Annunciato inoltre un periodo di prova gratuito per il gioco, che sarà disponibile dal 9 al 15 giugno.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visionare il video che trovate in calce. L'update Rise of the Horde sarà rilasciato il prossimo 6 giugno su PC e Xbox One. Anche in questo caso, i possessori del Season Pass avranno accesso a dei contenuti bonus in-game.