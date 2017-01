Gears of War 4: arriva oggi il nuovo aggiornamento

ha confermato che il nuovo aggiornamento diarriva oggi su PC e Xbox One. Oltre ad aggiungere nuovo contenuto e nuove mappe, l'update è anche focalizzato sull'introduzione di un sistema contro i quitter, ovvero quei giocatori che decidano volontariamente di abbandonare la partita prima che questa sia normalmente terminata.

Innanzitutto, è stato precisato che è in arrivo il contenuto del Gear Pack Season 2 che introdurrà diverse nuove carte. The Coalition ha tuttavia precisato che queste saranno disponibili a partire solo dopo qualche ora dal lancio dell'update. Inoltre, due nuove mappe multiplayer faranno il loro esordio, ma al momento non siamo a conoscenza di alcun dettaglio al riguardo.

Per quanto concerne il nuovo sistema anti-quitter, lo sviluppatore ha così dichiarato: "I giocatori che chiudono un match Core o Competitive saranno d'ora in poi sospesi da qualunque attività di matchmaking al fine di scoraggiarli dal ripetere l'azione. Più effettuerete dei quit, e più lunga sarà la sospensione". Nel caso, invece, si abbandoni la partita a causa di problemi di connessione, si avrà fino a 5 minuti di tempo per poter rientrare in partita, non subendo così la penalità.

Oltre a questo, ci saranno anche alcuni miglioramenti alla Spectator Mode, e vari fix minori.

Gears of War 4 è disponibile per PC e Xbox One.