Gears of War 4: arriva una modalità speciale in vista di San Valentino

In occasione della fessta degli innamorati, San Valentino, gli sviluppatori dihanno deciso di rendereun posto più colorato ed 'accogliente' del solito per i suoi giocatori introducendo la modalità, disponibile da oggi fino al 20 febbraio.

Come il nome potrebbe già suggerire ai fan del brand, questa modalità permetterà di impugnare nuovamente l’arco Torque, per l’occasione dipinto di un vivace color rosa. Grazie all’insolita arma, si creerà un’esplosione di cuori ogniqualvolta si colpirà il proprio avversario, producendo inoltre un particolare suono d’impatto. Potete ammirare l’arco Torque in azione tramite il breve video che vi riportiamo in calce.

In aggiunta, The Coalition ha confermato la rinnovata disponibilità del Mistery Gear Pack. Si tratta di un bundle di cinque carte già offerte in passato, all’interno del quale troverete armi e skin, inclusi alcuni esemplari introdotti già nel Gearsmas Pack. Potrete acquistare il Mistery Gear Pack entro il 13 febbraio per 4,99 euro o spendendo 2.000 crediti in-game.

Gears of War 4 è disponibile per PC e Xbox One. Da pochi giorni è disponibile l'aggiornamento di febbraio che ha introdotto all'interno del gioco nuovi contenuti e nuove mappe.