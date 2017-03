Gears of War 4: disponibile l'update di Marzo con 2 nuove mappe

L'update di Marzo perè disponibile a partire da oggi su: tra le tante novità introdotte dall'aggiornamento ci sono due nuove mappe multiplayer, una lobby classificata e alcune modifiche al bilanciamento del fucile a pompa Gnasher.

Le due nuove mappe multiplayer sono Diner, descritta come una mappa di piccole dimensioni che offrirà combattimenti "intensi e claustrofobici" (potete dargli un'occhiata nel video riportato in cima) e Old Town, una versione rivista dell'omonima mappa di Gears of War 3 (potete vederla nel trailer proposto in basso). Le due mappe sono disponibili a partire da oggi per i possessori del season pass, mentre gli altri utenti potranno ottenerle a partire dal 14 Marzo. Tra le altre novità dell'update di Marzo ricordiamo l'introduzione delle lobby classificate per le partite competitive, senza dimenticare il nuovo bilanciamento del fucile a pompa Gnasher, che adesso dovrebbe essere più efficace dalle distanze ravvicinate.

