Gears of War 4: disponibile ora l'aggiornamento di febbraio

È disponibile da oggi l’aggiornamento di febbraio per Gears of War 4, contenente due nuove mappe, un evento dedicato a San Valentino della durata di una settimana, nuovi Gear Pack, diverse migliorie per l’esperienza di gioco e altro ancora.

Durante l’evento di San Valentino, che inizierà il 10 febbraio, i giocatori potranno ottenere nuovi Gear Pack, ricompense giornaliere a tema, un nuovo personaggio craftabile e, a grande richiesta, il ritorno dell’Arco Torque. Le nuove mappe saranno War Machine e Impact Dark, una versione remix dell’originale Impact con ambientazione notturna e visibilità permanentemente ridotta dal fumo che pervade il campo di battaglia. Il nuovo setting costringerà i giocatori a scontri più ravvicinati.

Data la sua presenza nell’originale Gears of War, War Machine suonerà di certo familiare ai veterani della serie. Tuttavia non si tratta del rifacimento della stessa mappa con texture migliorate, ma di un nuovo approccio all’intero setting: l’aspetto di stazione dei treni abbandonata visto nel primo capitolo lascia ora spazio ad un nuovo scintillante insediamento COG. Nonostante il nuovo approccio, The Coalition confida nel fatto che i fan ritroveranno tutte le caratteristiche che hanno amato in War Machine. Entrambe le mappe possono essere giocate a partire da oggi nelle Playlist Developer, disponibili per i detentori del Season Pass del gioco.

L’aggiornamento di febbraio apporta importanti modifiche anche per la modalità Guardian, e nello specifico per il sistema di spawn. Ora i giocatori compariranno in prossimità dei propri leader, offrendo a questi ultimi una nuova serie di possibilità tattiche. Lo sviluppatore ha confermato che le lobby Core e Competitive saranno introdotte nell’aggiornamento di marzo, mese dove faranno inoltre il loro ritorno alcuni personaggi storici della serie.

Gears of War 4 è disponibile in esclusiva per PC Windows 10 e Xbox One.