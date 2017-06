Gears of War 4: disponibile ora il nuovo aggiornamento da 29 GB

ha pubblicato l'aggiornamentoper, ora disponibile su Xbox One e PC Windows. L'update in questione pesa 29 GB e aggiunge tante novità, tra cui due nuove mappe e nuove abilità per tutte le classi.

Si tratta del più grande aggiornamento di Gears of War 4 mai pubblicato fino ad oggi, Rise of the Horde introduce nuove skill e abilità, due difficoltà extra (Iron Man e Inconceviable), venti nuovi obiettivi, uno speciale evento Versus e le due mappe Rust Lung e Avalanche. Infine viene aggiunto il supporto Cross-Play per le partite classificate su Xbox One e PC.

Gears of War 4 sarà giocabile gratuitamente dal 9 al 15 giugno per un totale di dieci ore come parte dello speciale Free Weekend organizzato da Microsoft per festeggiare la settimana dell'E3.