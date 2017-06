ha annunciato un free weekend di: dal 9 al 15 giugno, gli utenti Xbox One e PC potranno scaricare gratuitamente il gioco da Xbox Store e Windows Store e accedere alle principali modalità, con qualche limitazioni.

Gears of War 4 Trial Edition permetterà di accedere al primo atto della campagna single player e alle modalità Orda e Versus, giocabili per un massimo di dieci ore. Trascorso il periodo di prova, sarà necessario acquistare la versione completa di Gears of War 4 per continuare a divertirsi, con la possibilità di importare i progressi ottenuti durantre il free weekend.