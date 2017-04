ha annunciato i contenuti dell'aggiornamento di aprile di. Per festeggiare la Pasqua, il nuovo update introdurrà la modalitàche aggiunge teste da coniglio e armi con skin di cioccolata.

Questa però non è l'unica novità, in quanto l'aggiornamento aggiungerà anche due mappe multiplayer denominate Hotel e The Slab, provenienti da Gears of War 3 e qui riproposte in versione modificata e aggiornata. La patch include anche vari bugfix e ottimizzazioni.

Nel momento in cui scriviamo, i contenuti dell'update di aprile di Gears of War 4 non sono ancora disponibili per il download, il lancio ufficiale dell'aggiornamento non dovrebbe comunque essere troppo lontano.