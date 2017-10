Gears of War 4: in arrivo l'update di ottobre, aggiunge il supporto a Xbox One X

si apprestano a festeggiare il primo anniversario dicon il corposo aggiornamento di ottobre.

Stando alle parole dello sviluppatore, si tratta di uno degli update più importanti mai pubblicati per il gioco. Oltre ad introdurre le ultime due mappe multiplayer, includerà anche il supporto ad Xbox One X.

Mentre i dettagli dei miglioramenti resi possibili dall'avanzato hardware della nuova console verranno rivelati nei prossimi giorni, sappiamo già quali saranno le due nuove mappe: Fuel Depot e Lift Apex. La prima sarà caratterizzata da un'ampia area aperta, che incentiverà i combattimenti a distanza, e da un magazzino, dove a comandare saranno i fucili Gnasher. Lift Apex, invece, è ambientata in un impianto di estrazione dell'Imulsion nel bel mezzo dell'oceano di Serano, e re-immagina la mappa originaria senza la meccanica dell'ascensore in movimento. Potete ammirarle in due immagini d'anteprima nella galleria sottostante.

I possessori del Season Pass otterranno l'accesso alle novità già a partire da lunedì 23 ottobre, assieme al 20% di crediti bonus e alla doppia esperienza. Tutti gli altri giocatori dovranno invece attendere il 30 ottobre. In occasione di Halloween, inoltre, saranno messi a disposizione tanti nuovi personaggi, nuove skin per le armi e tanti oggetti a tema.

Gears of War 4 è disponibile su Xbox One e su PC Windows 10. Xbox One X, invece, è attesa sugli scaffali di tutto il mondo per il 7 novembre.