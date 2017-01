Gears of War 4: introduce la modalità Versus Social cross-play tra PC e Xbox

è lieta di annunciare un’importante novità per la modalità multiplayer dicon l’introduzione del cross play tra i giocatori. Questa caratteristica è il frutto dei test condotti tra le diverse utenze e i dati raccolti, compreso il feedback dei giocatori stessi.

Di seguito alcune delle statistiche del “Test Weekend”.

Oltre 750,000 partite giocate;

Oltre 115,000 partecipanti unici divisi tra Xbox One e PC;

Una media di 6.2 partite per gli utenti Xbox e 11.2 per quelli PC Windows 10;

Oltre il 90% delle partite svoltesi durante il weekend comprendevano giocatori misti tra Xbox e PC;

Gli utenti PC e Xbox One hanno registrato statistiche di punteggio e ratio KD simili in base ai loro livelli di abilità;

La qualità delle partite sono migliorate per entrambe le utenze, e le social lobby hanno avuto un incremento della media di giocatori.

Grazie alla partecipazione dei giocatori, a partire da oggi la playlist Social Quickplay sarà cross-play. I primi mesi serviranno ancora come test per garantire la qualità del servizio. Infine, le modalità competitiva e core resteranno dipendenti dalla piattaforma di gioco, in modo da offrire un’esperienza sempre equilibrata tra i giocatori.

Gears of War 4 è disponibile in esclusiva su Xbox One e PC Windows 10.