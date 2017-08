Gears of War 4: l'aggiornamento di agosto aggiunge due nuove mappe

Lo studioha pubblicato il nuovo aggiornamento gratuito di: l'update di agosto introduce nuovi contenuti, tra cui due mappe extra, skin e due eventi aggiuntivi.

Nello specifico, saranno disponibili le mappe Forge Blitz (evoluzione di Forge) e Canal, versione aggiornata dell'omonima mappa presente in Gears of War. Le due mappe saranno disponibili da oggi per i possessori del Season Pass e dall'8 agosto per tutti, inoltre coloro che giocheranno fino alla data indicata riceveranno un bonus doppio XP il 20% di crediti extra.

Presente anche la nuova skin Classic Commando Dom, inoltre sono stati annunciati due eventi, uno dedicato alla modalità Orda e in programma il 18 agosto, l'altro denominato One Shot One Kill e previsto per il 25 agosto.