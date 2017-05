Gears of War 4: l'aggiornamento di maggio aggiunge il supporto Multi-GPU su PC

ha annunciato la disponibilità dell'aggiornamento di maggio per. Il nuovo update introduce interessanti novità, tra cui due nuove mappe e il supporto Multi-GPU su PC.

Da segnalare, come riportato in apertura, la presenza di due mappe aggiuntive, denominate Dawn e Security, quest'ultima una versione rimasterizzata della location già vista in Gears of War 2. I possessori della versione PC potranno inoltre godere del supporto pr il Multi-GPU, infine è stata annunciata la presenza di Zombie Benjamin Carmine.



L'aggiornamento di maggio di Gears of War 4 è ora disponibile per il download da Xbox Store e Windows Store.