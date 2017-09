Gears of War 4: le novità dell'aggiornamento di settembre

ha annunciato i dettagli sull'aggiornamento di settembre di: questo update includerà nuovi contenuti tra cui due mappe, nuovi obiettivi e miglioramenti al matchmaking.

Le due mappe sono Mercy (remake dell'omonima zona già vista in Gears of War 3) e Harbor Haze, quest'ultima con un sistema di nebbia dinamica che riduce notevolmente la visibilità in campo. Entrambe le mappe sono disponibili ora per i possessori del Season Pass, dal 12 settembre per tutti.

L'aggiornamento porta in dote anche un nuovo set di obiettivi da 500G, oltre a migliore tecniche pr il matchmaking. Settembre, infine, segna anche l'inizio della Stagione 2 delle Partite Classificate. La patch sarà pubblicata entro la fine della settimana, il rollout dovrebbe iniziare per tutti nelle prossime ore.