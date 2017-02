Gears of War 4: una patch da 240 GB per la versione PC ma è solo un errore

Nelle scorse ore, i possessori della versione PC dihanno ricevuto tramite Windows Store un corposo aggiornamento (dai contenuti non meglio specificati) del peso di 240 GB. Una dimensione "monstre", ridotta a 100 GB dopo il riavvio del download.

Non è chiaro quali contenuti porti in dote questo update, che sembra pesare il doppio del gioco completo, che da solo si assesta sui 50 GB. Si tratta, come avrete intuito, di un errore nel sistema di gestione dei download dello store di Microsoft: al momento, la patch è stata pubblicata solamente su Windows Store e riguarda unicamente la versione PC del gioco, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte di The Coalition.