Gears of War 4 uscirà in Giappone in versione senza censure

Nonostantesia stato lanciato lo scorso mese di ottobre in Occidente, il gioco dinon è ancora stato pubblicato in Giappone, a causa di alcuno problemi con il sistema di valutazione dei contenuti nel paese del sol levante.

Oggi, Microsoft Japan ha annunciato che Gears of War 4 arriverà in Giappone il 25 maggio nei formati Xbox One e Windows 10, in una versione non censurata e con rating CERO Z, ovvero vietato ai minori di 18 anni. I negozianti non potranno esporre il gioco sugli scaffali onde evitare multe salatissime in caso in cui il gioco venga acquistato da un minorenne.

Ricordiamo che lo stesso problema si è verificato con Gears of War Ultimate Edition in Giappone e Germania, due paesi dove il gioco non è stato mai commercializzato.