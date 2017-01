Gears of War: Judgement è costato $60 milioni e ne ha ricavati $100 milioni

In un'intervista rilasciata a Glixel , Il CEO diha rivelato che il budget disi è aggirato intorno ai $60 milioni, per un ricavato complessivo non superiore ai $100 milioni.

In termini di profitti è stato un passo indietro: il primo capitolo è costato "soltanto" $12 milioni, riuscendo a fruttare comunque la bellezza di $100 milioni. Il budget di Gears of War è andato crescendo di capitolo in capitolo, fino ad arrivare ai $100 milioni previsti per la realizzazione di Gears of War 4: proprio per questo motivo Epic Games ha deciso di vendere l'IP a Microsoft. Nel corso della stessa intervista, inoltre, Tim Sweeney ha espresso qualche perplessità sul mercato console.

Cosa ne pensate delle affermazioni del CEO di Epic Games?