Gecco presenta due nuove action figure in scala 1:6 dedicate a Metal Gear Solid

In occasione del Comic Con di San Diego,ha presentato due nuove action figure in scala 1:6 dedicatedi. Le due statuine verranno messe in commercio durante il 2018.

L'action figure di Gray Fox sarà scolpita da Yuta Fuke, mentre quella di Venom Snake sarà scolpita da Shinja Yamaoka e dipinta da Katsushige Akeyama. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle statuine, ma in calce alla notizia potete vedere le prime immagini che le ritraggono (per l'action figure di Gray Fox è stata mostrata soltanto la confezione). Rimanendo in tema, ricordiamo che anche First 4 Figures produrrà una serie di nuove action figure dedicate a Metal Gear Solid, grazie alla recente partnership stipulata con Konami.

