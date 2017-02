ha annunciato, nuovo titolo Sci-Fi attualmente in fase di sviluppo per PC Windows, Xbox One e PlayStation 4. Per l'occasione, è stato pubblicato anche il trailer di debutto.

Genesis Alpha One sarà un titolo dalla forte componente Sci-Fi con elmenti shooter, survival e roguelike. Il gioco è realizzato con l'Unreal Engine 4, nonostante questo sia il primo progetto del team, i membri di Radiation Blue godono di enorme esperienza, avendo lavorato in passato su produzioni come Spellforce 2, The Settlers, Spec Ops The Line, Hitman Blood Money e Velvet Assassin.

Attualmente non ci sono altri dettagli su Genesis Alpha One, in apertura trovate il primo trailer del gioco.