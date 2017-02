Genital Jousting si aggiorna con il Date Night update

Per celebrare San Valentino,ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per, chiamato Date Night update, che introduce sei nuove modalità pensate per due giocatori.

Nel filmato in calce alla notizia potete osservare alcune di queste "romantiche" attività, come fare un pic-nic, cenare insieme o guardare un film. Segnaliamo, inoltre, che per tutta la settimana sarà possibile acquistare il gioco (ancora in Early Access) a soli 2,49 euro, usufruendo di uno sconto del 50%. Quale migliore occasione della festa degli innamorati per provare Genital Jousting? Se il titolo vi ha incuriosito e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.