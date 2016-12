Genital Jousting si aggiorna con nuove modalità

hanno annunciato la disponibilità di un nuovo ricchissimo aggiornamento per, titolo sviluppato dagli autori die pubblicato lo scorso mese di novembre in Early Access su Steam.

Questo aggiornamento gratuito include tre modalità di gioco aggiuntive (Fine Dining, Lord Of The Rings e Abstinence), altrettante varianti delle mappe (Wrestling on a boat, Lube Luge e Butt sex balls deep) oltre a cinque nuovi costumi e la modalità Party Mode online.

Sportsball è invece stata rimossa dalla modalità Party poichè causava crash e problemi tecnici imprevisti, gli sviluppatori stanno lavorando per poter reintrodurre la funzionalità nel più breve tempo possibile. Per saperne di più su Genital Jousting vi rimaniamo alla nostra recensione.