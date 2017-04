Genyo Takeda continuerà a collaborare con Nintendo come consulente

Con la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari,ha annunciato il pensionamento didopo 40 anni di onorato servizio. L'ex Direttore Rappresentativo e Responsabile Tecnologico della compagnia continuerà a collaborare con la grande N istruendo i dipendenti più giovani.

Takeda ha iniziato a lavorare per Nintendo of Japan nei primi anni '70, contribuendo principalmente sul fronte hardware (ma ha avuto un ruolo importante anche nello sviluppo di titoli come Punch-Out e Pilotwings 64). Anche se Ko Shiota prenderà il suo posto a partire dal 29 Giugno, Genyo Takeda continuerà a collaborare con la casa di Kyoto come consulente e come istruttore per la formazione dello staff più giovane: a confermalo è stato il Presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima durante un meeting con gli investitori. Non possiamo che complimentarci con Genyo Takeda per la sua carriera, facendogli i nostri più sentiti auguri.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.