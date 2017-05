Il giornalistaha annunciato, evento che si terrà al The Novo di Los Angeles nei giorni 13 e 14 giugno. Lo show potrà essere seguito in diretta streaming, maggiori dettagli verranno rivelati in un secondo momento.

Keighley promette numerosi reveal, annunci speciali e interviste con el maggiori personalità dell'industria, nel momento in cui scriviamo è stata confermata la partecipazione di publisher come Activision, Bethesda Softworks, Gearbox, Sony Interactive Entertainment, Square-Enix, Ubisoft, Warner Bros e Microsoft.

Ricordiamo che la fiera di Los Angeles dal 13 al 15 giugno, su Everyeye.it trovate l'orario di tutte le conferenze E3 2017 annunciate fino ad oggi.