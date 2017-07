George A. Romero: rivediamo lo Spot TV di Resident Evil 2

Come avrete tristemente appreso,nelle scorse ore. Il regista, considerato all'unanime come il padre del genere cinematografico a tema zombie, combatteva da tempo contro il cancro, malattia che, purtroppo, non è riuscito a sconfiggere.

Nel corso della sua longeva carriera, Romero ha lasciato il segno anche nel mondo dei videogiochi: correva il 1998, quando il regista statunitense diresse lo spot promozionale di Resident Evil 2, secondo capitolo di quella che sarebbe divenuta la saga di giochi horror più popolare al mondo.

George Romero è stato, e rimane una delle figure più importanti del cinema horror moderno; un regista che ha saputo valorizzare la figura degli zombie come pochi altri, creando capolavori immortali come La Notte dei Morti Viventi.