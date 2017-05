Get Even: Bandai Namco apre i preordini

ha annunciato l'apertura dei preordini di: tutti coloro che effettueranno il preorder del gioco su PlayStation Store e Steam riceveranno in regalo la colonna sonora originale composta da

Le musiche saranno poi disponibili dal day one del gioco il 26 maggio e vendute su Steam subito dopo.

Prenotando la versione per Xbox One sul Microsoft Store protrai pre-scaricare Get Even.



Get Even uscirà il 26 maggio in formato digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC e sarà anche disponibile in Italia in versione Retail per PlayStation 4 e Xbox One dal 25 maggio.