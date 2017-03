Get Even: il compositore Olivier Derivière parla della colonna sonora del gioco

: Per più di un decennio, il compositoreha composto musica per film, videogiochi e serie d’animazione, ed è stato ampiamente acclamato sia per le sue composizioni che per l’approccio innovativo nel collegare la musica all’esperienza di gioco. Oggi ci parla della colonna sonora di

Con il suo ultimo lavoro nel thriller psicologico Get Even, sviluppato dallo studio polacco di The Farm 51 e prodotto da Bandai Namco Entertainment Europe, Derivière ha sfidato ancora una volta le convenzioni del settore, migliorando l’esperienza interattiva del giocatore attraverso la musica. Per immergere completamente i giocatori nel cuore della storia multidimensionale del gioco, Derivière ha composto una colonna sonora viscerale ed emotiva, generata in tempo reale dall’engine del gioco con sorgenti sonore nell’ambientazione e in grado quindi di reagire in tempo reale alle azioni del giocatore.



“Attraverso l’uso di MIDI in tempo reale, musicisti registrati dal vivo in ambisonics e altri trucchi audio, lo stesso ambiente di gioco è ora un’orchestra in attesa di essere guidata, dove tutto è un potenziale strumento”, ha dichiarato Derivière. Un intenso viaggio musicale che sfida il genere combinando una musica elettronica con una musica orchestrale, registrata dal vivo e mixata con audio 3D con la collaborazione della Brussels Philharmonic presso Galaxy Studios, in Belgio. La colonna sonora di Derivière trasmette un vasto spettro di emozioni, in cui l’intera musica è collegata direttamente al significato del gioco.



Fortemente motivato a voler offrire ai giocatori un’esperienza musicale unica, che rifletta davvero il gioco, sia musicalmente sia in sincronia con il gameplay stesso, con Get Even, Derivière continua a innovare e migliorare l’esperienza interattiva dei giocatori attraverso la musica. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 26 maggio.